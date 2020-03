Sassuolo-Brescia, le formazioni ufficiali: c’è un esordio

Sta per chiudersi la 26ª giornata di Serie A, finalmente: in campo Sassuolo e Brescia in un Mapei Stadium deserto, diamo un’occhiata alle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Brescia

In tempi di crisi, c’è spazio per delle nuove opportunità. Non si dimenticherà facilmente il suo esordio in Serie A Papetti, schietato da Lopez al centro della difesa per arginare il fuoco neroverde con Berardi, Djuricic, Boga e Caputo. In attacco per le rondini invece c’è Balotelli supportato da Ayé.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Bjarnason, Bisoli, Dessena; Zmrhal; Ayè, Balotelli. All. Lopez