Juventus-Lione: si gioca all’estero o porte chiuse, spunta l’Albania

Ultime Juve-Lione, si potrebbe giocare all’estero o allo Juventus Stadium ma a porte chiuse. Se si giocherà, lo si farà di sicuro senza tifosi o in uno stadio lontano.

Come riportato da Tuttosport, Juventus-Lione cerca casa. L’idea sarebbe quella di giocare in un luogo lontano dal virus, con i tifosi sugli spalti ma magari non italiani per accontentare anche il presidente Aulas che aveva qualche perplessità a venire in Italia. Da oggi al 17 marzo, data della partita, la situazione di Torino potrebbe anche peggiorare sul piano del contagio del Covid19.

Ieri in mattinata si era pensato di giocare a Malta, ma l’ipotesi è stata immediatamente scartata dalla federazione locale che ha emesso un comunicato: «Riguardo le voci giornalistiche sulla possibilità che Juventus-Lione si giochi a Malta, non sarebbe stato possibile per i tifosi italiani viaggiare a Malta per le direttive sulla salute delle autorità maltesi che avrebbero dovuto essere rispettate».

Per ora la Juventus tace sull’argomento; il Lione ha buttato lì l’ipotesi di giocare altrove da Torino, ma senza agire in modo ufficiale; la Uefa ha chiarito che per ora si gioca a Torino per quanto riguarda la presenza del pubblico sugli spalti, decide il Governo locale. Quindi, si giocherebbe a porte chiuse, visto che il 17 marzo rientra nel mese di sport senza gente.

Se Torino diventasse zona rossa o, meglio, zona arancione come la Lombardia o le province dalle quali, in questo momento, non si può né entrare né uscire? Non cambierebbe nulla.

Ultime Juve, si gioca a Torino

Si naviga a vista, dunque, con l’Allianz Stadium che rimane l’ipotesi più probabile in questo momento (anche se è circolata l’idea Tirana) e l’attesa è anche per capire cosa succederà alla Champions League per l’intera competizione.