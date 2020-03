Coronavirus Italia, Spadafora: “Pronto un nuovo decreto, fermiamo la Serie A”

Tweet on Twitter

La volontà del Governo è quella di fermare la Serie A a causa dell’epidemia di coronavirus: il ministro Spadafora ha già aperto ad un nuovo decreto.

Emergenza coronavirus, le parole di Spadafora

L’illusione è durata poco. Molti speravano si potesse andare avanti con il calcio, magari a porte chiuse. Ed invece i recenti sviluppi hanno imposto più di una riflessione: già oggi al CONI è stato aperto il vaso di Pandora, il campionato non può continuare. Nel pomerggio, riportate dall’ANSA, le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora: “Sono già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani“.

IN AGGIORNAMENTO