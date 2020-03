Calciomercato Juventus, Pjanic vuole partire: PSG pista gradita

Calciomercato Juventus: Pjanic, il PSG sulle sue tracce

Calcio Mercato Juventus Pjanic | La Serie A si ferma, ma non il mercato, che anzi continua anche se sotto traccia. In queste ultime settimane i club stanno cercando di valutare e gestire al meglio determinate situazioni, come ad esempio rinnovi e cessioni. La Juventus in particolare tira le somme, e ragiona su chi poter lasciar partire in estate. Tra i possibili esuberi c’è anche Pjanic, protagonista di una stagione prima positiva, e poi ai margini dei suoi compagni nell’ultimo periodo. 90 minuti in panchina nel match di ieri, e un futuro che si allontana sempre di più da Torino.

Il centrocampista bosniaco adesso vorrebbe cambiare aria, e alla finestra c’è il PSG, che già in estate lo aveva corteggiato non poco. Lo stesso giocatore sarebbe favorevole al trasferimento, a patto ovviamente che la Juventus accetti un’eventuale offerta. Il club bianconero non ha nessuna intenzione di svendere il proprio giocatore, nemmeno a queste condizioni. Questa la notizia riportato da cm.com.

News Juventus: non solo Pjanic, via un altro bianconero

Pjanic con molte probabilità sarà ceduto in estate, discorso molto simile anche per un altro centrocampista. Parliamo di Rabiot, poco incisivo nella sua prima avventura in Italia, e mai coinvolto pienamente nelle gerarchie di Sarri. Questa la situazione attuale.