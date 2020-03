Livorno, esonerato Breda: al suo posto arriva Filippini (UFFICIALE)

Ultime Livorno, esonerato Breda: Antonio Filippini è il nuovo allenatore degli amaranto

Ultime Livorno – Esonerato Breda: subentra Filippini | E’ arrivato in serata l’annuncio ufficiale per la panchina del Livorno. C’era stato l’esonero dell’ormai ex tecnico Roberto Breda, dopo una serie di risultati deludenti nel campionato di Serie B. Gli subentra adesso, andandosi a sedere sulla scottante panchina dei toscani, Antonio Filippini. E’ ufficiale perché il club, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso pubblico l’ingaggio del nuovo tecnico. Per Antonio Filippini si tratta di un ritorno in Toscana: da calciatore ha vestito la maglia amaranto dal 2006 al 2010.

Notizie Livorno, il comunicato ufficiale sull’arrivo di Antonio Filippini

Soluzione interna al Livorno, perché Antonio Filippini era il vice di Roberto Breda ed è stato dunque promosso alla guida tecnica della squadra. Situazione complicatissima in Serie B, trovandosi ora all’ultimo posto in classifica, lontano 12 distanze dalla zona play-out, nel punteggio. Derby perso contro il Pisa nell’ultimo impegno in Serie B, che ha costretto la dirigenza a voltare pagina, per cercare di cambiare qualcosa in questi ultimi caotici mesi della stagione. Quello che segue, è l’annuncio ufficiale del club: “L’A.S. Livorno Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il ruolo di tecnico della prima squadra è affidato ad Antonio Filippini, già allenatore in seconda e calciatore del Livorno dal 2006 al 2010 con oltre cento presenze”.