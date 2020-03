Tweet on Twitter

Udinese-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Udinese-Fiorentina: le formazioni ufficiali del recupero della 26esima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena a porte chiuse di affrontano le due formazioni in una vera e propria sfida salvezza. C’è Igor in corsia, Cutrone ancora in panchina.

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Chiesa