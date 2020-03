Notizie Parma, Lucarelli: “Non è facile parlare di calcio”

Ultime Parma | Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato della situazione in Italia nel corso di un’intervista concessa a DAZN:

Ultime Parma, parla Lucarelli

“Oggi parlare di calcio diventa difficile, c’è in campo un clima surreale. Per l’ennesima volta è stata data dimostrazione di come le cose stiano sfuggendo ormai di mano, non si riesce a tenere una linea coerente, nemmeno in base al decreto del Governo di questa mattina che regolava per i professionisti la possibilità di allenarsi e giocare a porte chiuse.

In mattinata abbiamo visto prese di posizinone, prima da parte di Tommasi e poi dal ministro Spadafora. Loro hanno rimesso tutto per aria. Noi siamo rimasti qui mezz’ora schiavi della situazione, abbiamo solo atteso cosa fare.

I giocatori sapevano di giocare, c’è stato un decreto del Governo che dice che si può giocare. Hanno fatto confusione sia Tommasi che Spadafora, il ministro ha rinnegato quello che era stato deciso dal Governo. Questo ha creato confusione.