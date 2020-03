Juventus-Inter, Paratici: “Vogliamo giocare, con le giuste accortenze”

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio iniziale della gara contro l’Inter.

Le parole di Paratici a Sky

Si parla di calcio, ma non solo. L’emergenza coronavirus ha colpito anche il calcio, che sta reagendo con atteggiamenti diversi di volta in volta. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole del dirigente bianconero: “Triste giocare a calcio in queste condizioni, non solo per Juve-Inter, anche per le altre gare. Scelte di Sarri? Il mister prende ogni domenica decisioni difficili, credo che abbiamo diverse soluzioni, non vedo nulla di strano. Non ci si abituerà mai a questa situazione. Giocare o no? Vedremo, rispetteremo le regole. Noi chiaramente vogliamo giocare, i giocatori vogliono giocare, ma si rendono conto della situazione, servono le giuste accortenze”.