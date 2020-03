Calciomercato Milan, Boban è addio: fiducia in Pioli

Calciomercato Milan Boban | Termina qui l’esperienza in rossonero di Zvonimir Boban come Chief Football Officer del Milan. Era già annunciato da giorni. Separazione che era appunto nell’aria da diverso tempo, rapporti inclinanti con Gadzidis. Il patron Elliot ha deciso di chiudere i rapporti con l’ex calciatore del Milan, ma il futuro di Stefano Pioli non sembra essere in bilico, almeno al momento. Da capire quale sarà il futuro di Ibrahimovic e tanti altri calciatori, con la società che spinge per un progetto giovane. Anche la posizione di Paolo Maldini non è ben salda. Intanto è arrivato il comunicato del club riguardo Boban.

Calciomercato Milan: Boban via dal club, è ufficiale

Questo il comunicato del Club su Boban:

“AC Milan conferma di aver comunicato al Signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale”.

Milan news, conferma totale in Pioli: il comunicato

“Il Club conferma piena fiducia in Stefano Pioli e il suo staff tecnico, e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario”.