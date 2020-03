Ultime Lecce, parla mister Liverani sull’emergenza Coronavirus

Ultime Lecce Liverani | Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club pugliese riguardo l’emergenza Coronavirus. Questa domenica la squadra salentina non scenderà in campo, dato che il 26 turno ha giocato regolarmente ed è uscito sconfitto nella pesante batosta subita in Lecce Atalanta. In campo il Lecce ci tornerà il prossimo 15 marzo, quando giocherà contro il Milan di Pioli a San Siro.

Lecce news, le parole di Liverani

Queste le parole del mister:

“Stiamo vivendo una situazione di emergenza totale per tutto il Paese. E’ una situazione nuova e difficile per tutti noi. Dobbiamo seguire le direttive che ci vengono imposte, è qualcosa di inedito quello che sta accedendo, dobbiamo avere la giusta accortezza. Noi a livello di squadra la viviamo con molta attenzione, ma senza una preoccupazione esagerata, nei limiti. Rimaniamo concentrati su quello che stiamo facendo durante la settimana sul campo. Il calcio è uno sport che vive di emozioni e passioni e avere uno stadio pieno è uno stimolo maggiore. Non sarà facile giocare in stadi vuoti. Certamente quando una decisione riguarda tutti la si accetta con i suoi pregi e difetti, ma è chiaro che la prevenzione è la priorità. Le prossime quattro gare sono importanti, affrontiamo Milan, Juventus, Sampdoria e Sassuolo. All’andata ottenemmo quattro pareggi. Se vogliamo salvarci dobbiamo fare più di 4 punti”.