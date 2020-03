Ronaldinho di nuovo arrestato in Paraguay | Non trova pace Ronaldinho in Paraguay. L’ex campione del Barcellona è stato arrestato per la seconda volta nel giro di 48 ore dalle autorità paraguayane. Ma stavolta l’accusa è diversa e coinvolge anche il fratello.

Ronaldinho arrestato in Paraguay

Pochi giorni fa era stato arrestato per possesso di passaporto falso con cui si era presentato in Paraguay. Le autorità locali, però, hanno deciso di nuovo di fermare i due fratelli. Stando a quanto riporta giornale locale ABC Color, i due sarebbero indagati dalle autorità locali per riciclaggio. Giovedì il Pubblico Ministero li aveva inizialmente rilasciati ritenendoli non colpevoli ma venerdì ha ritirato la precedente decisione e ha deciso di farlo arrestare di nuovo.

Le accuse

Nella giornata di giovedì, di fronte ai giudici, i due fratelli sostenevano di aver ricevuto i documenti in regalo da un imprenditore brasiliano, Wilmondes Sousa Lira, già arrestato ad Asunción. Lira avrebbe, invece, scaricato l’accusa su un’altra imprenditrice, la paraguaiana Dalia López, responsabile di aver invitato Ronaldinho e Roberto ad Asuncio. Intanto le autorità e la stampa (brasiliana soprattutto) si chiedono i motivi che hanno spinto i fratelli ad accettare dei passaporti falsi. Per viaggiare dal Brasile al Paraguay, e viceversa, infatti, serve solo il normale documento di riconoscimento. Ecco perché i giudici hanno pensato di arrestarli nuovamente con l’accusa di riciclaggio.