Milan-Genoa: le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Milan-Genoa, le probabili formazioni. Sono ore di valutazioni per quel che riguarda il Milan. Lo staff medico monitora, giorno dopo giorno, le condizioni di Gianluigi Donnarumma. Per questa ragione andrà in campo per la prima volta da titolare il suo vice. Spazio a Begovic, che ha già fatto bene a Firenze nonostante il gol subito. Recupera Kjaer, che giocherà con Romagnoli. Rebic ancora in avanti, alle spalle dell’intoccabile Zlatan Ibrahimovic.

Cerca conferme in avanti il tecnico Davide Nicola. In attacco, il Genoa, potrebbe affidarsi alla coppia formata da Pandev e Sanabria, con Pinamonti sempre in ballottaggio perché è recuperato da alcuni fastidi fisici vissuti nel corso della settimana. Sturaro non sta bene ed è in dubbio, mentre il ballottaggio sarà vivo fino alla fine per Ankersen e Cassata. Romero torna a disposizione, per questo motivo Soumaoro potrebbe tornare in panchina dopo le ultime positive uscite al centro della difesa

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

MILAN (4-4-1-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Indisponibili: Duarte, Biglia, Krunic, Kjaer.

Squalificati: –

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Indisponibili: Ghiglione, Pajac, Lerager, Radovanovic.

Squalificati: –