Calciomercato Roma, Mkhitaryan torna all’Arsenal? L’annuncio di Arteta

Calciomercato Roma, Mkhitaryan difficilmente verrà confermato: le ultime da Londra

Calciomercato Roma – Mkhitaryan | E’ a tutti gli effetti uno dei perni vincenti delle ultime settimane giallorosse. Sì, perché la prestazione di Cagliari ha acceso ogni riflettore su di lui, Henrikh Mkhitaryan si è ritrovato in Serie A e alla Roma, ma occhio perché una sua conferma non è poi così scontata. A far tremare il popolo giallorosso e lo stesso tecnico, Paulo Fonseca, è proprio la condizione con cui il club capitolino lo prelevò nella scorsa estate: un prestito secco, senza possibilità di riscattarlo. Nessun obbligo e neanche opzione di riscatto, è per questo che adesso l’Arsenal potrebbe riportarlo a Londra, decidendo così di non cederlo al club italiano. Ad alimentare ancora di più le voci di una non conferma, è lo stesso allenatore dell’Arsenal, club proprietario del cartellino.

Ultime Roma, Mkhitaryan: Arteta vuole riportarselo all’Arsenal

Stando a quanto raccolto dai colleghi del Corriere dello Sport, sarà difficile convincere l’Arsenal a cedere Mkhitaryan al margine di questa stagione, ad una cifra modica. Sì, perché il calciatore è alla Roma solo con la formula del prestito e per l’anno prossimo il tecnico Mikel Arteta, starebbe pensando di riportarlo a casa. Alla stampa, avrebbe ammesso: “Mkhitaryan mi è sempre piaciuto, sa adattarsi a qualsiasi modo di giocare e a qualsiasi squadra. Stiamo pensando di tenerlo per la prossima stagione, lo seguiamo con attenzione. Sappiamo già quello che ha dimostrato in carriera, vedremo quale sarà la scelta migliore per tutti”.

Insomma, una situazione che non piace alla società giallorossa. La Roma, assieme al suo ds Gianluca Petrachi, farà di tutto per regalare Mkhitaryan al proprio allenatore. Ci vorranno almeno 20 milioni di euro, conteranno molto le volontà dello stesso giocatore armeno, ma molto dipenderà anche dal destino europeo dei giallorossi…