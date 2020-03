Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso

Ultime calcio Napoli Gattuso | Ieri, incontro a Castel Volturno tra Gattuso e De Laurentiis. Incontro positivo tra le parti, che si sono semplicemente aggiornate e congratulate a vicenda. Cresce la stima di De Laurentiis nei confronti dell’allenatore azzurro, che sente telefonicamente ogni giorno. Gattuso guadagnerà circa 600.000 € fino a giugno, poi ci sarà la possibilità di liberarsi gratis entro fine aprile, stessa opzione da parte del Napoli che può decidere di non continuare con l’allenatore da giugno in poi. La volontà però è quella di continuare insieme, a prescindere del piazzamento in Serie A in Champions (ormai obiettivo molto complicato da raggiungere). Il Napoli, intanto, programma il prossimo mercato e lo fa con il suo presidente ed attuale allenatore. Possibile la partenza di Allan e Koulibaly, mentre Gattuso ha chiesto la conferma di almeno tre azzurri. In entrata invece, si continua a tener d’occhio in casa Sassuolo: piacciono molto Boga e Berardi.

Ultime Napoli, Gattuso vuole la conferma di tre calciatori

Il Napoli sul campo sta avendo le giuste risposte da Gattuso, ora però è l’allenatore che vorrebbe le garanzie per poter continuare insieme i prossimi anni. Come riportato dai colleghi di Sky Sport, nel faccia a faccia tra il presidente e l’allenatore del Napoli, si sarebbe parlato in particolare della conferma di tre calciatori che sarebbero centrali e indispensabili nel progetto tecnico di Rino: sono Dries Mertens, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Il primo ad un passo dal rinnovo, il secondo in trattativa e che dovrebbe firmare, mentre il terzo sarebbe disposto a firmare un nuovo contratto con gli azzurri, ma tenendosi pronto ad ascoltare le offerte dei grandi club che puntano su di lui dalla prossima estate.