Calciomercato Inter: Vertonghen e Chong in arrivo, occhio a Kumbulla

Calciomercato Inter: Vertonghen e Chong a zero

Ultime Inter: doppio colpo a zero, grazie a loro potrebbe arrivare anche Kumbulla. Sembra ormai sempre più vicino il passaggio di Tahith Chong alla corte nerazzurra. Il ragazzo classe 2000 non rinnoverà con il Manchester United, e arriverà a Milano a paramentro zero. Per il giovane olandese a Milano è pronto un contratto con scadenza nel 2025 da 2 milioni a stagione bonus inclusi come riportato da Tuttosport. Ma questo non sarà l’unico colpo a zero. Restando in tema svincolati, almeno finché non rinnoverà con il Tottenham, l’Inter segue Jan Vertonghen che, con l’aiutino di Lukaku, potrebbe essere il classico rinforzo a zero per la difesa oltre a Izzo. Il difensore ha già giocato a tre come laterale di sinistra, visto che è mancino, e potrebbe occupare una casella vacante con lo spostamento di Skriniar a destra sul sui piede forte.

Ultime Inter: la trattative per Kumbulla

A proposito di difensori, paice anche Kumbulla del Verona. Per questo Chong potrebbe essere importante. Il giovane potrebbe finire in prestito al Verona, così come già successo per Dimarco, per agevolare la situazione che porterebbe un altro possibile acquisto per Conte: Marash Kumbulla. Il prestito potrebbe agevolare l’arrivo dell’italo-albanese, superando e annientando la concorrenza di Lazio e Napoli.