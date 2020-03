Strasburgo-PSG rinviata per Coronavirus: primo caso in Ligue 1

Strasburgo-PSG, allarme Coronavirus: arriva il primo rinvio ache in Ligue 1

Strasburgo-PSG rinviata per Coronavirus: l’allarme si diffonde anche in Ligue 1. Dopo le vicende molto caotiche vissute in Serie A, nel corso della settimana che sta per concludersi, arrivano importanti decisioni anche legate agli altri campionati. Sì, perché non è solo il calcio italiano ad essere in allarme per le vicende del Coronavirus. Con la diffusione dell’epidemia, anche la Ligue 1 ha deciso di imporre uno stop per il campionato: Strasburgo e Paris Saint-Germain non scenderanno in campo. E’ ufficialmente rinviata la sfida della Ligue 1, che era in programma domani, sabato 7 marzo, alle 17.30. La partita non si disputerà ed è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

Strasburgo-PSG, il comunicato ufficiale sul Coronavirus: gara rinviata a data da destinarsi

E’ arrivato il comunicato ufficiale sul rinvio di Strasburgo-PSG, con il primo caso anche in Ligue 1. Non solo la Serie A, anche il campionato francese si ferma. Non scenderanno in campo Neymar e co., ed è a rischio – a questo punto – anche la sfida di Champions League. I transalpini devono ospitare il Borussia Dortmund per la gara di ritorno degli ottavi di Champions. Di seguito, ecco il comunicato sul primo rinvio in assoluto per l’emergenza Coronavirus: “A seguito di un ordine della prefettura del Basso Reno riguardante la diffusione del coronavirus l’incontro RC Strasburgo-Paris Saint-Germain (28a giornata di Ligue 1) è rinviato a data da destinarsi”.