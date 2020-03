Calciomercato Napoli: incontro Gattuso De Laurentiis per rinnovare

Ultimissime calcio Napoli Gattuso De Laurentiis rinnovo | Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è pronto ad essere confermato. Il contratto dell’allenatore è in scadenza a giugno, con opzione automatica in caso di arrivo in Champions League. Traguardo difficile, ma secondo la Gazzetta dello Sport, in casa Napoli sarebbe imminente un incontro tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis per parlare del rinnovo di contratto a prescindere dall’accesso in Champions.

Per Rino è stato un avvio difficile sulla panchina azzurra con la sconfitta di Parma all’esordio, poi la vittoria a tempo scaduto in rimonta con il Sasusolo, nell’ultima gara del 2019, che faceva sperare in una ripresa del Napoli. Il 2020 però inizia ancora peggio, sconfitta con l’Inter, poi con la Lazio e ancora con la Fiorentina, in mezzo la vittoria in Coppa Italia con il Perugia. Il Napoli sembrava nel baratro, ma i segnali positivi si vedevano. La svolta arriva con la Lazio ai quarti di Coppa Italia, il Napoli vince 1-0 e da lì arrivano 7 vittorie di fila tra campionato e coppa su 9 partite con in mezzo il pari con il Barcellona e il passo falso in casa con il Lecce. Periodo però esaltante dove sono arrivati risultati e prestazioni di grande livello e dominio con Lazio, Juventus, Inter (andata a San Siro di Coppa Italia) e Barcellona.

E’ grazie a tutto questo che pare abbia spinto De Laurentiis a confermare l’allenatore per i prossimi anni, anche le strategie di mercato sembrano conciliare con l’idea di gioco dell’allenatore azzurro.

Mercato Napoli, le parole di Gattuso sul suo futuro

Queste le ultime parole di Gattuso riguardo un suo futuro al Napoli:

“Lavorare da luglio con questo Napoli mi piacerebbe molto, io ho un contratto fino al 2021 con una via di uscita mia del 30 aprile o dal club. Voglio lavorare e raggiungere gli obiettivi. Mi sento tre o quattro volte al giorno con De Laurentiis. Non ci sono problemi di contratto. Sto bene qua”.