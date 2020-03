Calciomercato Inter: Izzo a Milano, Pinamonti nell’affare

Ultime Inter, Izzo potrebbe trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Come riportato da Tuttosport, nonostante la sua stagione non sia stata delle migliori, Armando Izzo piace molto al tecnico salentino.

Il centrale, che probabilmente parteciperà alla spedizione azzurra ad Euro 2020, continua ad attrarre l’interesse delle big. Il difensore del Torino, recentemente passato dal suo ex procuratore Palermo alla gestione ufficiosa di Mino Raiola, sarebbe il primo obiettivo in estate del club nerazzurro in difesa.

Ultime Inter: affare con il Torino

Per questa ragione Ausilio e Marotta stanno provando ad impostare l’operazione: noto l’interesse del Torino per Andrea Pinamonti, per il quale già a gennaio c’erano stati dei contatti, in estate si riproverà ad imbastire l’affare.

Durante il mercato di riparazione infatti, nonostante il trasferimento di Iago Falque al Genoa, la mancata uscita di Zaza aveva fatto saltare l’affare. Ma la voglia di portare a Torino l’attaccante, adesso in prestito al Genoa, resta, ed è una buona base per portare avanti la trattativa tra i due club.

Il trio Godin-Skriniar-De Vrij non sta convincendo molto e Bastoni si è ritagliato il suo spazio anche grazie alla sua freschezza atletica come laterale di sinistra. Lo stesso potrebbe capitare anche ad Izzo, che ha sempre giocato nel sistema a tre dai tempi di Genova, a destra.

La richiesta per centrale è di 30 milioni. Valutazione alla quale Cairo dovrà sottrarre il valore di Pinamonti, che Longo ha già apprezzato ai tempi del Frosinone.