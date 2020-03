Barcellona Napoli a porte aperte, biglietti di nuovo in vendita

Ultimissime calcio Napoli, Barcellona Napoli | In occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Barcellona-Napoli, la partita si giocherà a porte aperte. Decisione differente della UEFA rispetto a Valencia-Atalanta, che invece sarà a porte chiuse. Al momento non ci sono rischi e il Napoli giocherà a porte aperte al Camp Nou, intanto, dopo qualche giorno di blocco alla vendita dei biglietti per il match in Catalogna, è ripartita regolarmente nella giornata di ieri la vendita de tagliandi da parte del club spagnolo, in occasione del match del 18 marzo.

L’emergenza coronavirus sarà monitorata giorno dopo giorno, al momento la gara non è rischio a porte chiuse, la conferma è arrivato dal Ministro della Salute spagnola.

Il Ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha parlato in questi minuti a El mon a RAC1 in vista della partita Barcellona-Napoli di Champions League: “La partita in questo momento non è in pericolo, per ora non c’è alcun rischio che si possa giocare a porte chiuse. Abbiamo deciso di chiudere gli stadi solo per le gare che prevedono l’arrivo di persone dalle zone a rischio come quelli dell’Atalanta, non è questo il caso. Napoli non è a zona rossa al momento. La gara di Champions League tra Barcellona e Napoli può essere disputata regolarmente”.