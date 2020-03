Tottenham, rissa Dier-Tifoso | Il Tottenham di José Mourinho esce sconfitto dal Quinto Turno di FA Cup dopo la sconfitta ai rigori contro il Norwich City. Al termine della partita Eric Dier si è reso protagonista di una rissa con un tifoso in tribuna.

Tottenham-Norwich: rissa Dier-tifoso – VIDEO

Al termine della gara tra Tottenham e Norwich, terminata 2-3 dopo i calci di rigore, Eric Dier ha avuto un alterco con un tifoso in tribuna. Il centrocampista inglese si è recato in tribuna uscendo dal campo ed è arrivato alle mani con un supporter degli Spurs. Mentre di stava dirigendo verso gli spogliatoi, ha improvvisamente cambiato direzione, scavalcando la ringhiera che divide gli spalti dal campo e scagliandosi contro un tifoso sferrandogli un pugno.

I motivi della rissa

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha spiegato i motivi che hanno portato Eric Dier alle mani con il tifoso presente in tribuna. Avrebbe rivolto frasi ingiuriose e offensive verso il fratello del centrocampista del Tottenham che non ha retto alla pressione e si è scagliato contro il tifoso.

“Eric ha fatto qualcosa che un professionista non deve fare, anche se probabilmente avremmo fatto tutti la stessa cosa, soprattutto quando qualcuno insulta te e la tua famiglia è coinvolta, con il tuo fratellino. Questa persona ha insultato Eric, il fratello più piccolo non è rimasto contento di questo e Dier dietro a lui. Ma noi professionisti non possiamo fare queste cose, ha sbagliato ma non sarà punito”.