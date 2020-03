Juventus, Haaland verso la Liga? | La stagione di Erling Braut Haaland sta vivendo momenti di altissimo livello grazie alle doti realizzative del giovanissimo attaccante norvegese. Prima al Salisburgo e poi al Borussia Dortmund ha subito messo in chiaro che il suo obiettivo è quello di diventare uno dei più grandi attaccanti del momento.

Calciomercato Juventus, Haaland verso la Liga

I top club europei hanno già messo nel mirino il classe 2000 ma non sarà semplice battere la concorrenza. La Juventus è vigile sul futuro di Haaland ma la notizia del giorno è la proiezione verso la Liga. Il padre dell’attaccante del Borussia, Alf-Inge Haaland, ha rilasciato un’intervista ad AS in cui parla della possibilità di giocare in Spagna.

“Sono felice di come sta giocando ma soprattutto che sta crescendo ogni giorno di più. Il Borussia Dortmund ci ha detto che aveva bisogno di un attaccante come lui e ora sta disputanto un’ottima stagione. Inoltre lotta per il titolo e sta migliorando anche nelle competizioni europee”.

Futuro al Real Madrid? La risposta del padre

Il futuro di Haaland, però, potrebbe essere lontano dal Real Madrid. A partire dal 2022 sarà attiva una clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro ma l’asta potrebbe partire già dalla prossima estate. Intanto il padre ha parlato del possibile futuro in Liga.

“Eravamo accostati a più di 100 squadre ma è vero che in Liga mio figlio si esprimerebbe al meglio. Non so se giocherà lì, vedremo man mano cosa succederà. Odeegard? Lui è un grande talento del Real Madrid e mio figlio sarebbe felice di giocare con lui sia in nazionale che nel club. Si trovano a meraviglia e si capiscono subito in campo”.