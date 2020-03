La figlia di Mihajlovic ed il flirt con il bomber di Serie A: le foto

Annuncio ammiccante della figlia dell’allenatore del Bologna attraverso i propri canali: in questo momento è cominciata una frequentazione con un attaccante che gioca in Serie A che, a detta sua, potrebbe diventare qualcosa di più…

Viktorija Mihajlovic, amore di Sinisa

Il tecnico serbo del Bologna in questi mesi molto duri ha potuto contare sull’affetto di amici e soprattutto dei suoi cari: a partire dalla moglie Arianna fino ad arrivare alle figlie Virginia e Viktorija che a gennaio dell’anno scorso hanno preso parte all’Isola dei Famosi, pur non resistendo più di tanto ed essendo eliminate quasi subito. In quell’occasione il mister ha mostrato un lato tenero forse sconosciuto ai più: “Tirate fuori il vostro carattere, come fate quando litigate con i ragazzi, i fidanzati, non come quando discutete con me, perché io sono Sinisa. Vi amo, ciao belle di papà“, fu questo il suo discorso poco prima dell’eliminazione delle due dal reality show.

Viktorija Mihajlovic beccata dai paparazzi con Petagna

E a proposito di tenerezza, ci sono altre novità in famiglia e in campo. Il tutto è accaduto qualche giorno fa, a Milano: la prima figlia del tecnico rossoblu Viktorija è stata fotografata in compagnia della punta della SPAL Andrea Petagna, già promessosi al Napoli. Le foto li ritraggono anche in atteggiamenti affettuosi e c’è stato anche un bacio al momento dei saluti, ma attraverso i suoi social la ragazza ha confermato soltanto a metà: “Per ora siamo amici, in futuro chissà…”. Il centravanti d’altronde è single da quando si è lasciato con la modella brasiliana Michelle Sander.