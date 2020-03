Tweet on Twitter

Serie A, salta l’assemblea di Lega! Si terrà solo il Consiglio

Assemblea Lega Serie A rinvii partite e recuperi | In queste ore è in corso, presso il Salone d’onore del CONI, l’incontro tra i club di Serie A. Saltata l’assemblea di Lega Serie A, secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, si terrà soltanto il Consiglio. Arrivati anche il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino e il presidente del CONI Giovanni Malagò per trovare un accordo comune tra le parti. Al colloquio ci sono anche il consigliere federale e presidente della Lazio Lotito e il presidente del Milan Paolo Scaroni. Arrivato anche l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinvio di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter.

C’è grande preoccupazione che un accordo non arrivi, intanto, nella giornata di ieri, Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha parlato del caso Coronavirus e della paura dei calciatori:

“La verità è che a breve non ci saranno più date per chiudere il campionato di Serie A. Io rimango dell’idea che il problema ora non è solo il calendario, ma se si potrà continuare a giocare o meno”.

Serie A, le parole di Giuseppe Conte: “Deciderà la Lega se giocare a porte chiuse o rinviare le gare”

Queste le parole del premier Giuseppe Conte sulle partite di Serie A:

“Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite”