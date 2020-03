Serie A, si gioca a porte chiuse: Juve-Inter domenica sera (UFFICIALE)

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Il calcio italiano riparte: dopo il vertice al Coni è arrivato il nuovo calendario, che ha fissato il recupero di Juventus–Inter e di tutte le altre partite della 26ª giornata per questo weekend. La svolta è stata tuttavia data dal decreto del governo, che ha imposto che tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile si disputino a porte chiuse.

Serie A, decise le date dei rinvii

Prima il Decreto, poi l’annuncio della FIGC a riportare finalmente ordine nel calcio italiano, fino a questo momento sottoposto ad una figura barbina per come è stata affrontata l’emergenza coronavirus. Questa volta dovrebbe essere quella buona Juventus-Inter si disputerà domenica alle 20.45 con Milan-Genoa alle 12.30, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia alle 15, Udinese-Fiorentina alle 18. Il giorno prima invece andrà invece in scena Sampdoria-Verona (20.45).

La Federazione italiana gioco calcio ha confermato che, sulla base del decreto, tutte le partite si svolgeranno a porte chiuse fino a nuova indicazione: soddisfazione in merito per il furioso presidente dell’Inter, Steven Zhang.

Alla riunione c’era il presidente della Lega Paolo Dal Pino e l’amministratore delegato De Siervo, i rappresentanti di Milan, Lazio, Inter, Juventus, Roma, Sassuolo, Atalanta, Fiorentina e Udinese.

Il Decreto anti-Coronavirus, nel dettaglio

Disposta la chiusura degli impianti al pubblico per tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile, si raccomanda altresì alle società di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Vietati gli allenamenti a porte aperte.