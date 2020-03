FIGC, Gravina: “Uniti per trovare una soluzione. Parole Zhang? Linguaggio che non condivido”

Notizie Serie A: Gravina parla dell’emergenza

Notizie Serie A Gravina | Giorni davvero molto importanti per la Serie A, con uno scenario che ad oggi sembra incerto totalmente. Un quadro completo non è stato ancora delineato, e che pare non faccia felice nessuno. Sull’emergenza ha parlato il Presidente della FIGC Gravina, il quale ha detto la sua ai microfoni del Corriere della Sera:

“Un mese a porte chiuse? Dobbiamo rispettare le direttive del governo, rispetteremo l’interesse generale. Si valuterà insieme al ministro Spadafora. Più volte ho cercato di ribadire i concetti di responsabilità sia per la Lega che per tutti. In questo momento bisogna stare uniti, soltanto così si riuscirà a trovare una valida soluzione. Euro20? Non ci sono indizi che lasciano pensare ad un eventuale rinvio, la UEFA sta monitorando la situazione. La finale di Coppa Italia potrebbe giocarsi a Roma, sarebbe un segnale importante”.

Gravina sulle accuse di Zhang

Gravina si è poi espresso anche sulle parole dure di Zhang nei confronti di Dal Pino:

“Il linguaggio che ha utilizzato Zhang non lo condivido, lui è responsabile di ciò che ha detto. Doveva essere espresso meglio il concetto, con i giusti toni. Il calcio non si può fermare, la salute è l’aspetto da privilegiare, si rispetteranno le ordinanze”.