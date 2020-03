Inter, Zhang precisa l’attacco a Dal Pino: “La salute prima di tutto, è inaccettabile”

Notizie Inter: Zhang precisa le sue parole

Notizie Inter Zhang | Una situazione davvero surreale quella che sta vivendo la Serie A, e lo è ancora di più ciò che è accaduto qualche giorno fa. Il Presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha infatti lanciato una vera e propria bomba ai danni di Dal Pino, usando parole molto forti, e che potrebbe addirittura costargli qualche sanzione. Il patron nerazzurro ha voluto però precisare la sua uscita, e lo ha fatto intervenendo ai microfoni di La Gazzetta dello Sport:

“Volevo dire la mia opinione, secondo me la saluta viene prima di tutto, ed è inaccettabile che ci sia anche solo in minimo rischio. Non è un gioco e non è uno scherzo tutto quello che sta accadendo. Bisogna semplicemente dire la verità ai tifosi, di qualsiasi squadra siano, e sembra che qualcuno non lo stia facendo”.

Zhang sul calendario partite

“Non accetto che si cambino le date all’ultimo secondo, soprattutto se c’è di mezzo la sicurezza. Se un qualcosa non è sicuro allora bisogna fermarlo, anche se la gente vorrebbe altro. Tutto quello che viene dopo la salute è un aspetto secondario, in questi casi non esistono tornei. Le persone che vivono nel mondo dello sport hanno la responsabilità di dover dire ciò che sarebbe meglio fare”