Napoli-Inter rinviata, Marotta: “Ci adegueremo alla decisione”

Napoli-Inter rinviata? Parla Marotta

Ultime Inter Marotta, Napoli Inter rinviata | Ieri l’annuncio ufficiale del rinvio di Coppa Italia Juventus Milan, oggi potrebbe essere rinviata anche Napoli Inter, gara che è in programma per domani per il ritorno di semifinale di Coppa Italia. Gazzetta dello Sport annuncia il rinvio al 99% della partita. Intanto, continua il caos in Serie A riguardo i rinvii delle partite. In queste ore si svolgerà l’assemblea di Lega Serie A per la modifica del calendario e i recuperi delle gare non giocate. Tra i presenti c’è anche l’amministratore delegato Beppe Marotta, arrivato da poco in Lega e che ha parlato del rinvio del match di Coppa Italia. Nei giorni scorsi l’Inter ha attaccato pesantemente il calcio italiano, con Marotta e con il proprio presidente Steve Zhang, a causa dei continui rinvii che sarebbero stati imposti in modo molto particolare e senza una decisione unanime delle società coinvolte.

Ultime Inter: le parole di Marotta su Inter-Napoli di Coppa Italia

Intanto, in questi minuti è arrivato presso il Salone d’onore del CONI per prendere parte all’incontro tra tutti i club nel consiglio e all’assemblea straordinario di Lega Serie A. L’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlate del rinvio della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli che sembra ormai deciso: “Non sappiamo ancora nulla. Ci adegueremo a quello che decideranno”.