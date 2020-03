Calciomercato Napoli, Lozano piace all’Atletico Madrid | La stagione di Hirving Lozano è cambiata, in negativo, dopo l’addio di Carlo Ancelotti. Non ha seguito le orme della squadra che è rinsavita da quando Gennaro Gattuso si è seduto sulla panchina azzurra. Il Napoli è risalito in classifica, Lozano è scivolato sempre di più in panchina. In estate potrebbe decidere, dunque, di cambiare aria se non ci saranno garanzie per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Atletico Madrid su Lozano

Con Gennaro Gattuso in panchina, Hirving Lozano ha trovato pochi minuti solo in Coppa Italia contro il Perugia. Non ha disputato alcun minuto in Serie A e Champions League, complice l’arrivo di Matteo Politano e le caratteristiche differenti degli altri attaccanti in rosa. Gattuso ai suoi esterni chiede un grande lavoro anche in fase difensiva e sta cercando di far migliorare Lozano anche su quell’aspetto, prima di lanciarlo in campo. Al Napoli è costatato circa 45 milioni di euro e ha un contratto da 4,5 milioni annui e anche la società chiede di capire quale sia la soluzione migliore per il messicano. Intanto dalla Spagna arrivano notizie di un interesse dell’Atletico Madrid per Hirving Lozano.

Simeone vuole Lozano: le ultime

Secondo il portale iberico El Gol Digital, per Lozano si starebbe muovendo l’Atletico Madrid. Prima di imbastire qualsiasi trattativa con il Napoli e con Mino Raiola, però, i Colchoneros dovranno cedere alcuni calciatori che agiscono nella stessa posizione del Chucky. Servono prima gli addii di Vitolo e Lemar e poi si affonderà il colpo con il Napoli.