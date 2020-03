Calciomercato Lazio, Depay il sogno per l’estate | La Lazio è sempre più vicina alla qiualificazione alla Champions League per la prossima stagione. L’approdo nella massima competizione europea aumenterebbe ancora di più l’appeal della squadra di Simone Inzaghi che oltre a trattenere i propri assi potrebbe anche piazzare qualche colpo importante. Il nome che più di tutti fa gola a Igli Tare è quello di Memphis Depay, capitano del Lione.

Calciomercato Lazio, Depay obiettivo complicato.

Lo aveva già seguito ai tempi del PSV Eindhoven, poi il Manchester United anticipò tutti e lo acquistò. Ora la Lazio, forte della quasi certa qualificazione in Champions League, potrebbe fiondarsi nuovamente su Memphis Depay, capitano del Lione e attaccante della Nazionale olandese. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un forte interesse per l’olandese ma anche dell’estrema complessità dell’affare.

Sono vari i motivi della difficoltà di arrivare al capitano del Lione. Al momento il calciatore è alle prese con un delicatissimo infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di continuare la stagione. Inoltre il Presidente Aulas sarebbe pronto ad offrire il rinnovo contrattuale al capitano visto che l’attuale accordo è in scadenza nel 2021. Un rinnovo potrebbe comportare l’aumento del costo del cartellino e dello stipendio del calciatore.

I numeri stagionali di Depay

La stagione di Memphis Depay si è fermata a metà a causa dell’infortunio al ginocchio. I suoi numeri sono, però, spaventosi. Ha disputato solo 18 gare tra Ligue 1 e Champions League e ha messo a segno 14 reti e fornito 5 assist vincenti. Nel girone di Champions ha segnato 5 reti in altrettante partite. La Lazio proverà il super colpo in estate che garantirebbe gol, assist e spettacolo, in Italia e in Europa.