Inter, Zhang attacca Dal Pino: “Sei uno capo clown, vergognati!”

Inter news Zhang Inter Dal Pino Serie A | Clamoroso quanto stia accadendo nelle ultime ore in Serie A in merito ai recuperi delle partite di Serie A. Il presidente dell’Inter Steven Zhang attacca in modo diretto e duro il presidente della Lega Paolo Dal Pino: “Scherzate con il calendario e ritenete la salute pubblica una questione di secondaria importanza. Siete forse i più grandi e cupi clown che abbia mai visto. E adesso? Quale sarà la prossima mossa? Poi parlerete ancora di sportività e Fair Play? E sto parlando proprio con te, il nostro presidente della Lega Paolo Dal Pino”. Parole infuocate, accompagnate dall’hashtag #shameonyou (vergogna) assieme ad un invito a prendersi le proprie responsabilità. Infine un messaggio alle persone: “Non conta se sei fan dell’Inter, della Juve o non tifi calcio. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società”.

Serie A, la situazione recuperi

Nonostante la bordata di Zhang, al momento sembra che Juve-Inter possa essere giocata lunedì 9 marzo. Nei 2 giorni precedenti invece, si giocheranno Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, ossia le restanti gare della 26ª giornata.

Le gare non disputate della 25ª giornata, invece, verranno giocate più in l´col tempo: Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo dovrebbero essere messe in programma per mercoledì 18 marzo, mentre serve soltanto capire quale sarà la data gisuta per Inter-Sampdoria.