Coronavirus: stop al campionato per 30 giorni?

Coronavirus: il mondo del calcio pronto a fermarsi per 30 giorni

Coronavirus, è allerta massima. Come riportato da Repubblica, potrebbe arrivare une decisione drastica: stop di 30 giorni a tutte le manifestazioni, comprese quelle sportive.

Sarebbe questa la proposta del Comitato Scientifico del Governo che si sta valutando in queste ore nuove norme per l’emergenza in Italia.

Il Coronavirus continua a dilagarsi e l’allarme non accenna a diminuire. Per questa ragione lo sport potrebbe decidere di fermarsi. Niente porte chiuse ma manifestazioni sportive sospese per 30 giorni.

Coronavirus: niente distanza di sicurezza in campo e sugli spalti

La stragrande maggioranza degli appuntamenti pubblici e degli eventi programmati sono stati annullati o rinviati. Ma il comitato scientifico ha una nuova proposta. Vuole fermare per un mese ogni tipo di manifestazione, anche sportiva, che non consenta di osservare la distanza di sicurezza richiesta, ovvero due metri.

Nei teatri, nei cinema e nei musei è stato chiesto di rispettare la regola dell’alternanza dei posti. Il consiglio dato dalla stessa comunità scientifica è comunque quello di evitare anche discoteche, pub e luoghi con molte persone come ad esempio lo stadio.

Altro che rinvio e porte chiuse, il campionato di Serie A rischia di saltare definitivamente. Il mondo del calcio è ufficialmente in crisi e ora sarà difficile uscirne.