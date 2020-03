UFFICIALE – Cagliari, Maran esonerato: il comunicato del club

Tweet on Twitter

UFFICIALE – Maran esonerato dal Cagliari | E’ finita dopo 12 partite senza vittoria l’esperienza di Rolando Maran sulla panchina del Cagliari. L’allenatore è stato sollevato dall’incarico questa mattina insieme a tutto il suo staff.

La sconfitta interna con la Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Cagliari è passato dalla zona Europa alla parte destra della classifica nel giro di pochi mesi. I risultati sorprendenti della prima parte di stagione hanno lasciato spazio ad una sola vittoria nelle ultime 14 partite, tra Coppa Italia e Serie A. Ieri era già trapelata la notizia che questa mattina i canali del club hanno reso ufficiale: Giulini ha deciso di esonerare Rolando Maran. Al suo posto dovrebbe arrivare Walter Zenga affiancato da Max Canzi, allenatore della Pimavera. Nelle prossime ore l’ufficialità.

Maran esonerato: il comunicato

Sul sito ufficiale del club sardo è apparso il comunicato con cui la dirigenza ha sollevato dall’incarico il tecnico e tutto il suo staff, ringraziandolo per il lavoro svolto e per la passione mostrata.

“Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il match analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna“.