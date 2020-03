Brescia, lettera di diffida alla Lega Serie A | Non è stata ben accettata la decisione della Lega Calcio di rinviare a data da destinarsi le sei gare di questo weekend di Serie A. Tanti club si sono opposti a tali scelte, ribadendo l’irregolarità del campionato in base ai vari obiettivi prefissati ad inizio anno. Alcune società stanno anche agendo nei confronti della Lega Serie A. Il Brescia di Massimo Cellino ha inviato una lettera di diffida ai massimi esponenti del calcio italiano.

La società lombarda ha chiesto alla Lega Calcio di anticipare le date dei recuperi attualmente previsti per il 13 maggio.

“È con vivo disappunto che la scrivente società prende atto della decisione di rinviare al 13 maggio prossimo cinque gare della 7a giornata di ritorno. La stessa, assunta senza alcuna preventiva consultazione con le associate, si rivela illegittima, contraria alla logica ed al buon senso, oltre che assunta con modi e termini inaccettabili. La società si riserva ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi autori della scelte con la presente censurate”.

Serie A, il Sassuolo non ci sta

Il Brescia avrebbe dovuto affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium a porte chiuse nella giornata odierna ma non è stato possibile. Anche l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha chiesto maggiore rispetto per tutti i club.

“Serve la massima serietà da parte di tutti perché è un momento molto delicato e particolare. E’ una situazione di grandissima confusione. Non esiste solo la questione Marotta-Dal Pino con le controversie sul rinvio di Juventus-Inter, tante società ritengono che il comportamento della Lega in questi giorni non sia stato giusto. Serve rispetto per tutti“.