Calciomercato Milan, Bonaventura dice addio? | Sembrava aver trovato una certa continuità di rendimento ma neanche il pieno recupero dall’infortunio e alcune buone prestazioni hanno rivalutato la figura di Giacomo Bonaventura al Milan. Il centrocampista tuttofare non ha trovato i minuti sperati in campionato e sembra ai margini del progetto tecnico di Pioli.

Calciomercato Milan, Bonaventura più lontano

Il contratto del centrocampista del Milan è in scadenza di contratto nel giugno 2020 e fino ad oggi la società non si è fatta avanti per un possibile rinnovo. La società è in continuo contatto con Mino Raiola, agente anche di Bonaventura, ma non ha ancora parlato della situazione dell’ex Atalanta. Nelle ultime settimana Pioli ha scelto altri calciatori sia a centrocampo che sulla trequarti ma Bonaventura crede di poter avere ancora delle chance con il Milan. Soprattutto nella gara di mercoledì sera contro la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Zlatan Ibrahimovic e Samu Castillejo sono squalificati e Bonaventura potrebbe essere il jolly per la trequarti rossonera.

Ultime Milan: futuro Bonaventura, i club interessati

Le continue panchine aprono all’addio di Bonaventura a parametro zero in vista della prossima stagione. Il centrocampista ex Atalanta piace in Serie A. La Fiorentina ha manifestato spesso un interesse concreto per il centrocampista e in estate potrebbe proporgli un’ipotesi molto golosa. Anche la pista Roma resta viva ma non sarà da escludere una possibilità estera.