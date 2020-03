Calciomercato Inter, Meret per il futuro: obiettivo per il dopo Handanovic

Calciomercato Inter, Meret potrebbe dire addio al Napoli: individuato come erede di Handanovic

Calciomercato Inter – Meret | Non sta trovando praticamente più spazio al Napoli, l’estremo difensore degli azzurri, Alex Meret. L’ex Udinese e SPAL, dopo essere stato il numero 1 tra i pali azzurri nell’anno e mezzo trascorso con Ancelotti, ha trovato solo cinque presenze con Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese gli ha preferito praticamente sempre nelle ultime uscite, David Ospina.

Il colombiano è, al momento, il titolare indiscusso dell’undici azzurro. Trova maggiore affidabilità in lui ed è per questo che, adesso, l’addio di Meret non è più da escludere. Il portiere della Nazionale sta mettendo a rischio il suo posto tra i convocati di Mancini per Euro 2020. Scelte tecniche che il portiere non accetterebbe più, chiedendo dunque l’addio alla società partenopea. L’Inter è in agguato, potrebbe essere la formazione nerazzurra a puntare sul giovanissimo portiere del Napoli.

Ultime Inter, Meret è il sostituto di Handanovic: i nerazzurri tenteranno l’affondo

Samir Handanovic sta recuperando dall’infortunio e dovrebbe giocare proprio nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Interlive.it, il club nerazzurro starebbe già pensando al futuro per i propri pali. Questo, passa per Alex Meret. L’estremo difensore azzurro potrebbe non rinnovare con il Napoli, il discorso sarebbe del tutto in stand-by con il club di Aurelio De Laurentiis. E’ per questo che, nella prossima estate, partirà l’assalto dell’amministratore delegato, Giuseppe Marotta: l’Inter punterà tutto sul portiere dei partenopei.