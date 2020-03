Coronavirus Italia, Serie A bloccata: parola a Sticchi Damiani del Lecce

Coronavirus Serie A, Sticchi Damiani Lecce Atanata | Ormai è pieno allarme Coronavirus. Possibile rinvio anche della terza settimana con il prossimo turno di Serie A. Intanto, il presidnete del Lecce Sticchi Damiani attacca sulle decisioni prese in queste ore per non aver fatto disputare tutte le partite.

Ultime Lecce, le parole di Sticchi Damiani

“Situazione che va valutata con grande attenzione. Noi oggi giochiamo e a porte aperte, è stato deciso da chi si occupa di tutto questo, però rispetto al fatto che siano state rinviate alcune partite soltanto e con date a maggio e verso fine campionato è una scelta che se confermata falserebbe il torneo. Ieri ho parlato con il presidente della Lega, è stato detto che è una data formale, ma i recuperi saranno fatti prima, anche prima di Pasqua per chi non giocherà le coppe. Si poteva gestire tutto in modo diverso, andava rinviata l’intera giornata. I recuperi non possono avvenire l’ultima giornata di campionato, mi fido da quanto mi hanno detto i vertici della Lega.”.