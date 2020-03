Calciomercato Napoli: obiettivo El Shaarawy, sfida con Roma e Juve

Calciomercato Napoli, El Shaarawy piace. Ci sono anche Juve e Roma

Calciomercato Napoli El Shaarawy | Sembra ormai arrivata già alla conclusione l’avventura orientale di El Shaarawy con lo Shanghai Shenhua. Il calciatore ha nostalgia dell’Italia e pensa al ritorno immediato in estate. L’agente del calciatore è a lavoro per riportare il proprio assistito in Serie A nuovamente. Al Napoli piace tanto da diversi anni e lavora sul fronte El Shaarawy visto che Lozano quasi sicuramente andrà via la prossima sessione di calcio mercato. Il calciatore vorrebbe tornare in Italia dopo la breve esperienza vissuta in Cina. Sul calciatore c’è il forte interesse della Juventus, ma anche la Roma ci ripensa a portarlo in Italia. I giallorossi potrebbero lavorare a uno scambio con Pastore e Perotti. Alla Juve dipenderà da Maurizio Sarri. La conferma dell’allenatore italiano avvicinerebbe l’approdo del calciatore in bianconero, tanti i calciatori indiziati ad andare via in estate per fargli posto come Ramsey e Bernardeschi.

Mercato Serie A: Juventus, Roma e Napoli si sfidano per El Shaarawy

L’avventura cinese di Stephan El Shaarawy è ormai ai titoli di coda. Il calciatore lascerà la prossima estate lo Shanghai Shenhua. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, l’attaccante vuole tornare in Italia immediatamente. A gennaio c’erano stati dei contatti con la Roma, che ci riproverà in estate. E’ lotta in Serie A con Juventus e Napoli per acquistarlo.