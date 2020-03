Calciomercato Inter, Aubameyang verso l’addio: le voci dall’Inghilterra

Calciomercato Inter, Aubameyang vorrebbe ritrovare la Champions League: la situazione

Calciomercato Inter – Aubameyang | Sempre più vicino all’addio il centravanti gabonese, in particolar modo dopo l’ennesimo scivolone in stagione da parte dell’Arsenal. L’attaccante non ha più intenzione di navigare lontano dall’Europa, nonostante l’ottimo rapporto con il club dei Gunners. In Italia c’è l’Inter sempre vigile su di lui, l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, potrebbe far partire l’assalto a giugno. Tra le situazioni legate ad un acquisto così importante c’è sicuramente in ballo il futuro del ‘toro’ Lautaro Martinez, perché il suo è un futuro ancora incerto. L’Inter, d’altro canto, si sta già guardando intorno e l’idea di arrivare ad Aubameyang, è sempre più concreta.

News Inter, dall’Inghilterra si alimentano le voci su Aubameyang: anche Joe Cole gli consiglia di andar via

Sono sempre più insistenti le voci che accostano Pierre-Emerick Aubameyang all’Inter. Sempre dall’Inghilterra, inoltre, arrivano parole scottanti di un ex Chelsea e calciatore storico inglese, Joe Cole. Parla dell’Arsenal e del giocatore, consigliando ai microfoni di BT Sport proprio l’attaccante gabonese: “Se fossi in lui, mi guarderei intorno. Aubameyang è un calciatore che ha bisogno di giocare ai massimi livelli, dovrebbe ritrovare la Champions League. Per farlo e diventare un vero e proprio top player del panorama mondiale, dovrebbe lasciare l’Arsenal”.

L’addio di Aubameyang è dunque un tema molto discusso in Inghilterra e fa ancora più rumore dunque la situazione contrattuale che lo lega ai Gunners. L’Arsenal, infatti, ha un accordo fissato fino a giugno del 2021 e lo stesso attaccante sembra non aver alcuna voglia di rinnovare con il club inglese. La società di Suning resterà in agguato, Aubameyang rappresenta un vero e proprio obiettivo.