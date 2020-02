Notizie Lecce, Liverani accusa: “Rinvii? Torna il lato oscuro del calcio”

Ultime Lecce | Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta:

“Gare rinviate e campionato falsato? Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso. Non c’è una logica in questa scelta e si riporta alla luce il lato oscuro che calcio che abbiamo provato a ripulire.

Questo tipo di decisione tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno determinati interessi” .

Ultime Lecce: Liverani sulla gara

“La squadra sta bene, anche è servito tempo per recuperare dalla difficile gara con la RomaNoi vogliamo restare aggrappati a questa categoria, dovremo dare il massimo e non guardare mai indietro.

In porta Vigorito in settimana non si è allenato con grande continuità, giocherà Gabriel. Per il resto ci sono dei dubbi e stiamo valutando in queste ore chi mandare in campo.

Avremo Saponara dalla nostra parte, rispetto alla sfida di una settimana fa. Sarà una gara ricca di duelli, ce ne saranno tanti e cercheremo di non perderli. Loro in questo momento non hanno molti deboli, ma anche loro hanno perso punti in partite impensabili. Possiamo far male. Barak potrebbe scendere in campo anche da trequartista, ma va servito in un certo modo. Quello di Roma è stato un esperimento per me”.