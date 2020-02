Napoli-Torino, Manolas: “Così non va bene, rischiamo troppo”

Kostas Manolas è uno dei marcatori della sfida tra Napoli e Torino: intervenuto ai microfoni di DAZN nel postpartita, ha evidenziato quali siano le difficoltà della sua squadra.

Le parole di Manolas a DAZN

Napoli batte Toro 2-1, ne parla il difensore greco in diretta a DAZN: “Quando abbiamo così tante occasioni dobbiamo sfruttarle, altrimenti rischiamo di perdere le partite. Alla prima azione abbiamo preso gol, in un attimo la partita può tornare in ballo. Il mio lavoro è non prendere gol ma se riesco a segnare e aiutare la mia squadra a vincere sono contento, spero di farne altri“.