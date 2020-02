Napoli-Torino, gol di Manolas di testa (HIGHLIGHTS VIDEO)

Tweet on Twitter

Segna Kostas Manolas ed il Napoli passa in vantaggio contro il Torino in una delle poche gare che disputeranno in questa giornata di Serie A.

Il video del gol di Manolas

Si sblocca il risultato di Napoli-Torino al 18′, grazie alla zuccata di Manolas che segna il suo terzo gol in campionato dopo quelli a Juventus e Brescia. Cross dalla destra di Insigne su calcio piazzato, il più bravo è il greco che trova l’inserimento coi tempi giusti e piazza da pochi metri alle spalle di un Sirigu incolpevole. Aveva cominicato bene il Toro, ma progressivamente col passare dei minuti si era fatto schiacciare dai padroni di casa che ora trovano il vantaggio.