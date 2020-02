Juventus-Inter, convocato consiglio straordinario per domani: le ultime

Juventus-Inter, consiglio straordinario per domani | La vicenda legata al rinvio di Juventus-Inter al 13 maggio non è ancora stata risolta. L’Inter non ha accettato di buon grado la decisione della Lega Calcio e ha richiesto la convocazione di un consiglio straordinario per domani alle 12 per valutare eventuali nuove date. I rappresentanti dei club interverranno in conference call.

Juventus-Inter, caos rinvio

La decisione presa dalla Lega Calcio ha lasciato strascichi che si protrarranno per lungo tempo. L’Inter non ha accettato di buon grado la decisione della Lega Calcio di spostare la gara in programma domani sera al 13 maggio. I nerazzurri avrebbero voluto disputare la partita anche per il momento negativo della squadra di Maurizio Sarri, reduce da una pesante sconfitta in Champions League contro il Lione. Inoltre lo svolgimento della gara a porte chiuse avrebbe “penalizzato” i padroni di casa, privi della spinta del pubbico bianconero.

Juve-Inter, conference call domani

Per questi motivi l’Inter ha chiesto ufficialmente alla Lega un consiglio straordinario per domani alle 12. I rappresentanti dei club parleranno in conference call. Intanto da Milano arrivano pesanti proteste da parte del popolo interista che chiede l’intervento immediato della società per evitare un nuovo pericolo Calciopoli. Striscioni e post su Facebook corredano la protesta dirompente della Curva Nord.

