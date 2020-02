Coronavirus, la Juventus Under 23 sospende tutte le attività

La Juventus Under 23 si ferma: ad annunciarlo è stato un comunicato del club oggi pomeriggio. La ragione è stato il primo caso di calciatore professionista in Italia colpito dal virus, militante nella Pianese.

Ultime Juvents, si ferma l’Under 23 a causa del Coronavirus

Dopo la notizia di un calciatore della Pianese risultato positivo al Coronavirus, la Juve era già corsa ai ripari con una serie di misure di precauzione e in ogni caso bloccando i contatti tra prima e seconda squadra. L’evolversi degli eventi tuttavia non è stato in positivo, e quindi, attuando anche i pareri di delle autorità sanitarie di Alessandria, sono state sospese tutte le attività della seconda squadra bianconera. Non solo i match quindi, stop anche agli allenamenti per la Juve Under23. La ragione sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, venuti fuori in queste ultime ore fra i calciatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno incontrato in campionato lo scorso 23 febbraio al Moccagatta. “Si specifica che“, chiarisce il comunicato della Juventus, “a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico“.

IN AGGIORNAMENTO