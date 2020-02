Calciomercato Udinese, l’agente di Musso: “Non ho parlato con Pradè”

Ultime Udinese | Guillermo Musso, padre e agente dell’estremo difensore dell’Udinese Juan Musso, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Firenzeviola:

Le parole dell’agente di Musso

“Lui sta lavorando molto giorno dopo giorno. Credo che l’essere riuscito a non subire gol per 8 partite è stato un suo merito ma anche della linea difensiva. L’Udinese ha difensori molto bravi che lo stanno aiutando a mantenere la porta inviolata. Rimanere imbattuto è una motivazione in più per lui. Questa è una stagione importante per lui ma non solo, a fine anno c’è anche la Copa América: sta cercando di mettersi in luce con il suo club per convincere anche il ct Scaloni”.

Pradè e Fiorentina?

“Pradè l’ho conosciuto quando sono arrivato a Udine. Anche lui era appena arrivato nello staff bianconero. Non ho parlato molto con lui di recente, ma è stato uno di quelli che ha lavorato per portare in Italai Juan dal Racing”.