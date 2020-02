Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Roma, Leonardo possibile ds | L’era Pallotta sta per concludersi dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. I prossimi giorni saranno decisivi per il passaggio della squadra giallorossa a Dan Friedkin. La rivoluzione americana porebbe cominciare dalla parte dirigenziale, prima ancora del campo. Non convince la posizione di Petrachi, si valutano nomi importanti.

Calciomercato Roma, Leonardo nome nuovo per la dirigenza

Nella giornata di ieri si è tenuto l’ultimo CdA dell’epoca Pallotta durante il quale avverrà l’approvazione della semestrale del bilancio, utile a valutare le perdite e a capire la situazione finanziaria della società. Il futuro proprietario dei giallorossi è pronto a rivoluzionare la struttura societaria, partendo proprio dal consiglio di amministrazione. Ci sarà l’inserimento del figlio, Ryan e quello di Chris Watts, braccio destro del magnate texano. La parte che può cambiare radicalmente, riguarda il direttore sportivo. Non convince Petrachi e si valutano nomi importanti, Leonardo in primis.

Leonardo il sogno principale

L’attuale direttore sportivo del Paris Saint Germain potrebbe vestire giallorosso a partire dalla prossima stagione se la figura di Gianluca Petrachi continuerà a non convincere. Non sarà facile portare il brasiliano a Roma ma Friedkin ci proverà. Un altro nome su cui si lavora è quello di Zibi Boniek, ex romanista e oggi presidente della Federcalcio polacca