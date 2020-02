Calciomercato Napoli, Milik lontano dal rinnovo: non c’è accordo, nodo clausola

Calciomercato Napoli: Milik, ancora niente rinnovo

Calcio Mercato Napoli Milik | Un Napoli impegnato in diversi sfide importanti, e che allo stesso tempo ha da risolvere qualche situazione interna come ad esempio cessioni e rinnovi. Gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati quando inizierà la prossima sessione di mercato, e avrebbe in mente di rinnovare i contratti dei propri gioielli, a partire da Milik. L’attaccante polacco non sta vivendo un momento straordinario, ma nonostante questo è considerato come un giocatore fondamentale per Gattuso.

Ecco che si è parlato spesso di un prolungamento di contratto, con un accordo che però non è stato ancora trovato. Ci sono distanze tra le parti, relative a cifre e clausola (l’ex Ajax non la vuole). Insomma una situazione che rischia di diventare fastidiosa e difficile la gestire. Questa la notizia riportata da Sport Mediaset.

News Napoli: Milik, dal rinnovo al sostituto

Il rinnovo per Milik rischia di diventare un vero e proprio caso per il Napoli, che adesso dovrà cercare di non farsi travolgere dal corso degli eventi. Le volontà del giocatore sono quelle di restare in azzurro, ma occorre venirsi incontro per completare l’operazione. Intanto la squadra partenopea pensa all’eventuale sostituto, questo il nome sul taccuino di Giuntoli.