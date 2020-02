Calciomercato Milan, Rebic verso il riscatto: niente sconti dall’Eintracht

Calciomercato Milan: Rebic, la strategia rossonera per il riscatto di Rebic

Calcio Mercato Milan Rebic | Il Milan continua a credere nell’Europa, e se può farlo deve ringraziare i gol di Ante Rebic, arrivato come oggetto misterioso, e che adesso invece è sempre più una certezza per la squadra di Pioli. L’attaccante croato sta facendo benissimo, e la dirigenza rossonera vorrebbe spingere per il riscatto a fine prestito, trattativa comunque non facile.

Il motivo è principalmente uno solo: le intenzioni dell’Eintracht, il quale non vorrebbe fare nessun tipo di sconto. La richiesta è di 40 milioni di euro, e il Milan attualmente starebbe cercando di andare a ribasso. La situazione per ora resta bloccata, e la sensazione è che molto dipenderà soprattutto dall’approdo in Champions o meno. Questa la notizia riportata da cm.it.

Notizie Milan: Rebic interessa in Premier

Il riscatto di Rebic è attualmente una questione prioritaria per il Milan, che però dovrà trovare il modo di non arrivare a cifre troppo estrose. Intanto i rossoneri dovranno fare attenzione anche ad un’altra cosa: qualche possibile pretendente per il croato. L’attaccante ha infatti suscitato l’interesse da parte di diverse squadre, soprattutto in Premier League. Non è infatti da escludere che possano esserci avance da qui a breve.