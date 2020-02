Calciomercato Juventus, Kantè obiettivo per giugno: la scelta del francese

Calciomercato Juventus: Kantè, arriva la decisione sul futuro

Calcio Mercato Juventus Kantè | La Juventus è uno dei club più attivi sul mercato, e il ds Paratici continua ad insistere per qualche obiettivo, anche se in maniera piuttosto preliminare. La Vecchia Signora è senza dubbio abituata a standard piuttosto alti in chiave di investimenti, e pertanto non è un caso che a fine stagione possano esserci altri colpi importanti. Nel mirino ci sono tantissimi giocatori, e tra questi c’è anche qualche nome grosso, come ad esempio Kantè. Il centrocampista francese è stata una suggestione nell’estate scorsa, e tuttora l’interessa sembra essere concreto.

La situazione ovviamente non è affatto facile per tantissimi motivi, ma uno in particolare: le intenzioni del giocatore. Quest’ultimo non sembra essere affatto intenzionato a lasciare il Chelsea nemmeno la prossima stagione, anzi vorrebbe continuare la sua esperienza in Premier League. Una scelta che al momento taglia fuori la Juventus, così come tutte le altre pretendenti. Questo quello riportato da cm.com.

News Juventus: altre idee a centrocampo

Kantè è un obiettivo difficile da raggiungere, ed è per questo che la Juventus valuta tanti altri profili a centrocampo. I nomi più caldi sono quelli di Pogba e Tonali, da sempre i veri pallini bianconeri. Chiaramente si sta valutando anche Aouar, continuando a tenere d’occhio anche Jorginho. Sarà un’estate lunga ed intensa.