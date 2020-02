Calciomercato Inter, Marcos Alonso obiettivo estivo | L’Inter di Antonio Conte sta valutando tutti i terzini attualmente in rosa, utilissimi al tecnico leccese nel 3-5-2 di base. Sull’out di sinistra i nerazzurri soffrono un po’ a causa dei problemi fisici continui di Kwadwo Asamoah, la stagione non ottima di Cristiano Biraghi e l’età di Ashley Young, attualmente titolare fisso della fascia sinistra. Ecco che Beppe Marotta e Piero Ausilio valutano vari profili in vista della prossima stagione. Tra questi c’è Marcos Alonso, esterno del Chelsea, già passato per il calcio italiano grazie al periodo con la Fiorentina.

Calciomercato Inter, Marcos Alonso nel mirino

L’obiettivo numero uno dell’Inter è Marcos Alonso, terzino del Chelsea che piace tanto ad Antonio Conte. L’ex Fiorentina è stato già fondamentale per il tecnico leccese nella vittoria della Premier League del periodo di Conte con i Blues e l’attuale allenatore dell’Inter lo ha chiesto alla dirigenza nerazzurra. Non stanno convincendo gli esterni attualmente in rosa e si valuta il profilo dello spagnolo. Già nel mercato invernale si è approcciato all’acquisto dell’esterno ma il tutto sarà rimandato all’estate. Roman Abramovich, però, non svenderà Marcos Alonso. C’è già un prezzo da cui partire e poi trattare. Servono almeno 30 milioni di euro per strapparlo ai Blues.

Alonso-Chelsea, storia complicata

La stagione di Marcos Alonso con il Chelsea di Frank Lampard non sta proseguendo nel migliore dei modi. L’esterno è stato spesso escluso dall’11 di partenza e solo nell’ultimo periodo sta trovando una titolarità più regolare, anche se le prestazioni lasciano un po’ a desiderare.