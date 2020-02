Notizie Lazio, Inzaghi parla in conferenza stampa

Ultime Lazio | Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Bologna. Infermeria ancora piena e di calciatori importanti per l’allenatore bianconceleste. Acerbi non recupera, Lulic ancora out.

Lazio-Bologna, le parole di Inzaghi

“Giocare in stadi chiusi è strano, ma le autorità competenti stanno valutando nel modo che ritengono giusto. Speriamo di sconfiggere questo problema Coronavirus il prima possibile.

Acerbi e Marusic non ci saranno, così come starà fuori ancora a lungo Lulic. Su Jony e Milinkovic ho discrete sensazioni, Immobile ha avuto una forte influenza che ieri sembrava risolta. Caicedo sta bene, è a disposizione.

Non penso a fare il tifo per una tra Juve e Inter, penso solo a Lazio-Bologna. Speriamo solo che si divertano i telespettatori, dato che si gioca a porte chiuse. Ero sicuro che avrei ritrovato Sinisa, è un collega e un caro amico, ho condiviso tante cose insieme qui alla Lazio. Lo conosco e il Bologna rispecchia il suo tecnico. Se vinciamo con il Bologna possiamo mettere pressione alla Juve, ma loro sono costruiti per vincere sempre. Dobbiamo pensare a fare una grande gara.

L’Atalanta voleva l’anticipo del venerdì? Di queste cose se ne occupa la società. Noi abbiamo problemi, magari un giorno in più faceva la differenza per recuperare Acerbi e Marusic”.